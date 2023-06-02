Отморозко. Пять ледяных рецептов вкусного мороженого для аномальной жары

"Отмороженная вишня"
Ингредиенты:
- Вишня — 300 г;
- Сливки — 400 мл;
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 180 г.
"Отмороженная вишня".
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Приготовление:
- Вишню очистить от костей и измельчить в блендере до однородного состояния.
- Отделить желтки и смешать их с сахаром до однородной кондиции.
- Сливки разогреть, не доводя до кипения, потом снять с огня, остудить и смешать с желтками. Довести смесь до однородности.
- Ее также подогреть, постоянно помешивая, после чего снять с огня и периодически помешивать 10 минут.
- Смешать молочную смесь с вишней, перемешать до однородности и поместить в морозилку на два-три часа.
"Медовый персик"
Ингредиенты:
- Персики — 300 г;
- Молоко — 100 мл;
- Мед — 2 ч. л.
"Медовый персик".
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Приготовление:
- Персики нарезать и отправить в морозилку.
- Через два-три часа достать фрукты и добавить к ним мед и молоко. После это все измельчить до однородной массы.
- Поместить мороженое в морозилку на два часа.
Ежегодно 24 января отмечают Международный день эскимо. Этот день принято считать днем рождения мороженого на палочке, потому что кондитер Христиан Нельсон придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого в 1919 году. Он назвал его «Eskimo Pie».
"Бодрое киви"
Ингредиенты:
- Киви — 300 г;
- Йогурт — 100 г;
- Мед — 2 ст. л.;
- Лайм — 1/2 шт.
"Бодрое киви".
unsplash.com
Приготовление:
- Очистить и нарезать киви, потом поместить в морозилку на пару часов.
- Достать замороженные фрукты, добавить к ним йогурт, сок лайма, мед и измельчить в блендере до однородного состояния.
- Готовую смесь отправить в морозилку на пять-шесть часов.
"Клубнично-банановая "нежнятина"
Ингредиенты:
- Банан — 150 г;
- Клубника — 120 г;
- Молоко — 100 мл;
- Мед или сахар — 2 ст. л.
"Клубнично-банановая "нежнятина".
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Приготовление:
- Измельчить бананы и ягоды, положить в морозилку на два-три часа.
- Смешать фрукты и ягоды с молоком, сахаром и измельчить в блендере до однородной консистенции.
- Готовую смесь поместить в морозилку на два-три часа.
"Сникерсовый айсберг"
Ингредиенты:
- Сливки — 600 мл;
- Сгущенное молоко — 300 мл;
- "Нутелла" — 4 ст. л.;
- Какао — 2 ст. л.;
- "Сникерс" — 2 шт.
"Сникерсовый айсберг".
unsplash.com
Приготовление:
- Сливки взбить миксером до загустения. Потом добавить сгущенное молоко, какао, продолжая взбивать массу.
- В емкость вылить треть смеси, добавить раскрошенный "Сникерс" и несколько чайных ложек "Нутеллы".
- Далее выложить остальную массу, раскрошить второй батончик и добавить "Нутеллу". Все залить оставшейся массой.
- Готовую смесь убрать в холодильник минимум на четыре часа.