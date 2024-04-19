Юрист рассказал, как распознать черных риелторов

Специалист, которому важна своя репутация, никогда не будет скрывать документы или отказывать заключать договор на оказание услуг.
Чтобы не попасть в руки мошенника, Рыкалов рекомендовал всегда запрашивать рекомендации о работе и персональные данные риелтора. Кроме того, всегда нужно сохранять бдительность.
Черные риелторы могут не только обмануть на деньги, но и захватить квартиры, подменить документы и т.д.
Часто недобросовестные работники нацелены на уязвимые группы населения.
Ранее сообщалось, что архитектор назвал главного врага Барнаула и посетовал на устаревшие новостройки.
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