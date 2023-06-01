Не люкс, а комфорт с натяжкой. Есть ли в Барнауле настоящая элитная недвижимость

Каждый новый ЖК в Барнауле поражает нас если не своими высокими потолками и декорированными подъездами, то хотя бы архитектурным обликом. Но дотягивает ли хотя бы один до гордого звания «элитная недвижимость»? Об этом altapress.ru поговорил с риэлторами.

Признаки элитной недвижимости

Президент союза риэлторов Барнаула и Алтая и руководитель проекта корпоративного развития «Проспект-недвижимость» Марина Ракина сразу оговорилась: споры о том, что считается элитным жильем, постоянно идут по всей России. Она подобрала примерные критерии для премиальных алтайских объектов.

Так, например, в доме не должно быть более 100-120 квартир. Каждая из них большой площади, с потолками не ниже трех метров: никаких студий. Вентиляция — центральная. Отделочные материалы, как фасадов, так и в помещениях — отличного качества. Холлы и подъезды — с декором.

Помимо обыденных консьержей в доме должно быть дополнительное обслуживание: например, компания, которая содержит в штате сантехников, электриков, уборщиков и т. д.

Кроме этого, на одну квартиру приходятся не менее двух парковочных мест, а в сам паркинг обязательно можно спуститься на лифте.

Подземная парковка. unsplash.com.

«В центральной России «элитка» сейчас позиционирует себя, как жилье клубного типа для небольшого количества людей, - объяснила Марина Ракина. - Помимо квартир и холлов там есть дополнительные лаунж-зоны для встреч, консьерж-менеджер и высокий уровень обслуживания».

Эксклюзивность и качество

Не менее важно и дворовое пространство. Помимо стандартных площадок там должны быть эксклюзивные зоны для отдыха или спорта. В московских «элитках» есть, например, теннисные корты, отметил директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

В паркингах элитных столичных домов встречаются мойки и, разумеется, есть зарядные станции для электромобилей.

«Спрос на такие станции есть и у барнаульских покупателей — не только элитного жилья», - сказала Марина Ракина.

Жилой комплекс Oscar (визуализация дизайн-проекта). Студия дизайна и архитектуры New Design.

Дмитрий Дворядкин добавил, что московские застройщики нередко сдают элитную недвижимость сразу с премиальным дизайнерским ремонтом.

«Чтобы не было желания переделывать, вырывать двери и выбрасывать раковины. Получаешь ключи, берешь тапочки, зубную щетку и заходишь жить», - сказал риэлтор. - Конечно, у нашего города нет такого уровня качества».

Марина Ракина в свою очередь отметила, что покупка готовой квартиры с мебелью и бытовой техникой — потребность покупателей, которым предстоит выплачивать ипотеку. «У владельцев элитной недвижимости есть дополнительные деньги, которые можно потратить на дизайнерский ремонт и реализовать свою персональную фантазию», - сказала она.

Контингент таких ЖК — состоятельные люди. Административные помещения заполняют премиальные магазины, спа-салоны и другие полезные жильцам дома организации.

«Сейчас наши застройщики только идут к тому, чтобы не продавать, а сдавать нежилые помещения в целевую аренду, - заметила Марина Ракина. - Так делают «Строительная перспектива», «Союз», «Адалин»».

"Барнаульская Рублевка". "Авито".

Еще пять признаков элитного дома

Они находятся в престижных экологически чистых районах.

Сами дома под стать месту должны быть возведены по принципам «зеленого» строительства.

Квартиры с хорошей шумоизоляцией. На этаже их должно быть не больше трех.

Должно быть что-то эксклюзивное. Например, это не дом, а произведение искусства.

Высокая энергоэффективность и эргономика.

Барнаульский уровень

Если сравнивать с городами Центральной России, в Барнауле не очень много объектов, которые бы приближались к статусу элитного жилья, отметила Марина Ракина,

«По барнаульским меркам, конечно, есть дома, которые впечатляют покупателей, - сказала она. - Конечно, это по карману единицам: помимо покупки и дорогого ремонта нужны ресурсы, чтобы квартиру содержать. Дополнительные условия и услуги отражаются в коммунальных платежах. К тому же, чем меньше в доме квартир, тем выше стоимость обслуживания».

К «статусным» ЖК собеседница отнесла дом на ул. Мерзликина, 6а, за спорткомплексом «Обь» - за хорошее расположение, малое количество и большую площадь квартир, а также за прекрасные холлы.

Перечислил риэлтор и яркие образцы «старой элиты»: пр. Социалистический, 42 и 38 (дома в неоклассическом стиле нулевых), пр. Ленина, 31 («Три богатыря») и ул. Молодежная, 3б и комплексы на «барнаульской Рублевке».

Видные строящиеся ЖК Марина Ракина относит к бизнес-классу. Например, «Арт-Хаус», Opera residence, будущий дом на месте речного вокзала.

«Наши застройщики уникальные. Например, в Новосибирске большой разрыв между экономом и элитой. Наши же стараются строить качественно — вне зависимости от уровня, нет откровенных «геттовских» домов, - отметила собеседница. - Девелоперы привыкли к большой конкуренции и борьбе за любого покупателя, даже без особых претензий».

Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в. operadom.ru. ЖК "Арт-Хаус". "СОЮЗ" Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в. operadom.ru. Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью».

Не «элитка», а эконом-минус

«Если брать общепринятые мерки, в Барнауле многоквартирных элитных домов нет. Нет даже бизнес-класса. Есть комфорт — и то с натяжкой», - не смягчая углы, заявил Дмитрий Дворядкин.

К комфорту с «натяжкой» он относит «Трех богатырей», дом на ул. Интернациональной, 47, восьмиэтажки на Змеиногорском тракте. По прогнозу, к этому перечню (с небольшой долей вероятности) может присоединиться «Арт-Хаус». Все остальное, по мнению риэлтора, эконом и эконом-минус.

«Подземный паркинг, квартиры в двух уровнях — большие и просторные, по 200 квадратов, консьерж, все красиво отделано мрамором в подъездах... — это предыдущий уровень элитности в Барнауле. Сейчас таких домов даже не строят, - сказал Дмитрий Дворядкин. - Многие потеряли былую ценность. Например, «Три богатыря» оказался в районе грузового трафика — фуры движутся мимо по ул. Партизанской. А это шум и гарь».

Дом премиум-класса на улице Интернациональной, 47. архив ООО "Домстрой-Барнаул" Дом премиум-класса на улице Интернациональной, 47. архив ООО "Домстрой-Барнаул" Дом премиум-класса на улице Интернациональной, 47. архив ООО "Домстрой-Барнаул"

«Две эпохи» и «Столичный» специалист назвал «жестким экономом». «Вроде как центр города, есть парковки. Но нет никаких толком обустроенных территорий, неудобные подъезды и въезды, отделка низкого качества», - подчеркнул он.

Риэлтор с интересом ждет ЖК на пл. Сахарова: «Обещают супер-люкс. Думаю, цена будет начинаться от 150 тыс. рублей за кв. м. Посмотрим».

ЖК «Столичный». Фото: София Ульянова ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). архив ООО ПСК "Строительная перспектива"

120-150 тыс. рублей за кв. м — за такую цену застройщики предлагают квартиры в домах высокого класса в Барнауле, отметила Марина Ракина. «Потолка» нет. По ее наблюдениям, рекордная цифра — 215 тыс. рублей за кв. м. С индивидуальными домами все сложнее: каждый оценивают в частном порядке.

Индивидуальная «элитка»

С элитным индивидуальным жильем в Барнауле обстановка несколько радостнее. В качестве примеров Марина Ракина приводит коттеджные поселки на горе, вроде «ГринВуда» и в Фирсово-1.

«Но другой вопрос, насколько то, что построили 15 лет назад, сейчас актуально, и захотят ли люди готовый дом, ведь коттедж — это амбиции отдельно взятого человека или семьи», - отметил риэлтор.

На барнаульской "рублевке" за 80 млн рублей продается "белый дом". "Авито". В Барнауле продают коттедж с двумя бассейнами. avito.ru Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. avito.ru

С этим согласен Дмитрий Дворядкин. «Есть коттеджи за гранью мыслей и возможностей, которые стоят по 60-70 млн рублей. Это единичный товар со всем самым современным и модным, что только можно представить. Но через 15 лет эта недвижимость, конечно, не будет представлять такой ценности», - сказал он.

Специалист привел в пример коттедж на ул. Декоративной в «Спутнике», здесь в 1990-е строили дома первые лица края. За одним из таких объектов риэлтор начал следить в 2015 году. «Недавно проезжал мимо, висит обновленный баннер, до сих пор продать не могут. Неинтересно. А для 1990-х этот дом был небывалой роскошью», - сказал Дмитрий Дворядкин.

Для индивидуальных домов, так же как и в многоквартирных, важна высокая энергоэффективность. Само собой, должны быть террасы и окна в пол. Самые модные материалы — бетон, стекло, дерево. Здание должно быть будто с обложки глянцевого журнала.

А вот гигантская площадь уже необязательна. «Современным покупателям не нужно столько квадратных метров. Важна грамотная эргономика», - заключила Марина Ракина.

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