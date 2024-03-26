Стало известно, как изменились в цене российские новостройки

За первый квартал 2024 года новостройки стали дороже на 4%, сообщает РИА Новости .

Новостройки в крупных городах России подорожали на 3,6% — до 132 тыс. рублей за квадратный метр.

Средняя цена квартиры за первый квартал выросла на 3,1% — до 7 млн рублей.

Специалисты отмечают: пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене. Этому также способствуют удорожание стройматериалов и высокая инфляция.

Однако предложение новостроек в целом по стране сократилось на 9% с начала года.

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