Стало известно, как изменились в цене российские новостройки

Новостройки в крупных городах России подорожали на 3,6% — до 132 тыс. рублей за квадратный метр.
Средняя цена квартиры за первый квартал выросла на 3,1% — до 7 млн рублей.
Специалисты отмечают: пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене. Этому также способствуют удорожание стройматериалов и высокая инфляция.
Однако предложение новостроек в целом по стране сократилось на 9% с начала года.
Ранее мы рассказывали, что за жилищные вклады планируют открывать в России и помогут ли они с ипотекой.
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