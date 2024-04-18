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Происшествия

За год более 100 российских военных осудили за убийство

В 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116, свидетельствует статистика, которую приводит Судебный департамент при Верховном суде РФ.

Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.
Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.

Речь идет о военных, служащих в рядах ВС РФ по призыву и по контракту.

98 военных осуждены за убийство человека без отягчающих обстоятельств, а 18 — при их наличии, указывает Газета.Ru.

<См. раздел «О числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания».>

Ранее среди арестованных убийц аниматоров на Кубани оказался заключенный.

На трассе М4 «Дон» на парня и девушку — они возвращались домой с праздничного мероприятия — напали злоумышленники. Убили обоих, трупы спрятали. Машину сожгли.

Между тем предполагаемый главарь банды должен был отбывать 18-летний срок.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал его виновным в создании банды и назначил ему 18-летний срок.

Факт - он оказался на свободе. Из карточки уголовного дела его фамилия удалена.

Ряд изданий предполагает — он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

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