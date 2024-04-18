За год более 100 российских военных осудили за убийство

В 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116, свидетельствует статистика, которую приводит Судебный департамент при Верховном суде РФ .

Речь идет о военных, служащих в рядах ВС РФ по призыву и по контракту.

98 военных осуждены за убийство человека без отягчающих обстоятельств, а 18 — при их наличии, указывает Газета.Ru.

<См. раздел «О числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания».>

Ранее среди арестованных убийц аниматоров на Кубани оказался заключенный.

На трассе М4 «Дон» на парня и девушку — они возвращались домой с праздничного мероприятия — напали злоумышленники. Убили обоих, трупы спрятали. Машину сожгли.

Между тем предполагаемый главарь банды должен был отбывать 18-летний срок.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал его виновным в создании банды и назначил ему 18-летний срок.

Факт - он оказался на свободе. Из карточки уголовного дела его фамилия удалена.

Ряд изданий предполагает — он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

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