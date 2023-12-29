Тулунский маньяк погиб в зоне СВО

Павел Шувалов, более известный как Тулунский маньяк (Иркутская область), погиб в зоне СВО. Об этом " Ленте.ру " стало известно 28 декабря.

Шувалов заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле этого года. В начале моя он оказался в зоне СВО, а после его отправили на линию боевого соприкосновения с Луганском.

Там он и погиб, случилось это еще 29 мая. Гибель подтвердили трое его однополчан, которые сообщили, что тело Шувалова забрать не удалось.

Тулунский маньяк с 1991 по 2019 год совершил серию изнасилований. Его жертвами стали как минимум 27 женщин. Двух из них он убил. В 2021 году его приговорили к 24 годам в колонии строгого режима.

Ранее самый кровавый маньяк в истории России получил "добавки" к пожизненному сроку.

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