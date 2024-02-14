Селфи у трупа, зона СВО, госнаграды: "вагнеровца" оштрафовали за нападение на девушку

Ранее судимого за убийство "вагнеровца" Илью Метлицкого приговорили к штрафу в размере 25 тыс. рублей, сообщает "Фонтанка".

В 2019 году его приговорили к 16 годам колонии за убийство с особой жесткостью — он 100 раз ударил девушку ножом и сделал селфи с трупом.

Но в 2022 году убийца поехал воевать в составе ЧВК "Вагнер" — получил помилование

Оказавшись на свободе, он познакомился со своей новой жертвой в соцсети. Девушка узнала о его прошлом и решила прекратить общение.

После этого он выследил ее, устроил ДТП с ее машиной. А потом подкараулил девушку, схватил ее и попытался вколоть в ее грудь шприц с красной жидкостью.

Девушку спас телефон в кармане куртки. Его отправили под домашний арест.

Девушке стал писать угрозы и называл "больной ВИЧ проституткой". Вполне возможно, что в шприце была зараженная кровь.

Возбудили несколько уголовных дел — о порче имущества (автомобиль) и угрозе убийством. По делу о разбитом стекле автомобиля суд учел государственные награды в качестве смягчающих обстоятельств и оштрафовал мужчину на 25 тыс. рублей.

Сейчас "вагнеровец" находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ранее Лукашенко передавал в Кремль шифрограмму, что готовится покушение на главу ЧВК "Вагнер".

Между тем среди арестованных убийц аниматоров на Кубани оказался заключенный.

На трассе М4 «Дон» на парня и девушку — они возвращались домой с праздничного мероприятия — напали злоумышленники. Убили обоих, трупы спрятали. Машину сожгли.

Между тем предполагаемый главарь банды должен был отбывать 18-летний срок.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал его виновным в создании банды и назначил ему 18-летний срок.

Факт - он оказался на свободе. Из карточки уголовного дела его фамилия удалена.

Ряд изданий предполагает — он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

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