Сигнал тревоги: пилот разлил чай на пульт управления во время полета

Пилот опрокинул чашку с чаем на приборную панель лайнера во время полета.

Из-за этого сгорел важный пульт. Теперь Airbus А320 отстранили от полетов.

Инцидент случился при заходе на посадку, пишет Baza. Борт выполнял рейс Сочи — Москва.

Экипаж попросил приоритетный заход на посадку. В "Шереметьево" объявили сигнал тревоги с синим кодом, указывает gubdaily.ru.

Посадка прошла без происшествий.

Ранее пассажиры самолета авиакомпании S7 отбили у полиции устроившего дебош участника СВО. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения оскорблял бортпроводников.

Члены экипажа решили передать дебошира транспортным полицейским, чтобы полет прошел нормально.

Однако пассажиры призвали не снимать мужчину с рейса и поручились за участника СВО. Лайнер выполнял рейс Москва — Якутск.

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