7 февраля
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Происшествия

Самолет с известными фигуристами и сотрудниками Первого канала свернул с посадочной полосы. Подробности

В Саранске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб. На его борту находилась заслуженный тренер Татьяна Тарасова, сообщает Shot.

Рейс Москва - Саранск
Рейс Москва - Саранск
Shot

Фигуристы летели из Москвы в столицу Мордовии на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Также на борту находились спортивный комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала.

Причиной происшествия мог стать сильный снегопад в Саранске.

Пассажирам пришлось сидеть в салоне почти 40 минут, прежде чем выйти из самолета — службы расчищали снег и готовили трап.

Воздушное судно отбуксировали на стоянку. Никто не пострадал.

Ранее самолет S7 не смог вылететь из-за технической неисправности. Воздушное судно должно было отправиться из Улан-Удэ в Москву. Однако во время разбега командир заметил проблему и вернулся на стоянку.

Более 170 пассажиров ожидали в аэропорту Байкал. Самолет отстранили от полетов.

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