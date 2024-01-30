Самолет S7 не смог вылететь из-за технической неисправности

Воздушное судно должно было отправиться сегодня, 30 января, в 10:00 из Улан-Удэ в Москву.
Однако во время разбега командир заметил проблему и вернулся на стоянку.
Более 170 пассажиров ожидают в аэропорту Байкал. Самолет отстранили от полетов.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.
При этом ранее из-за проблем с двигателями три самолета S7 не смогли завершить рейсы без проблем.
Ранее сообщалось, что появились новые подробности о полете разбившегося в Афганистане самолета с россиянами.
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