28 января
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Происшествия

Появились новые подробности о полете разбившегося в Афганистане самолета с россиянами

Самолет Falcon 10 потерпел крушение в провинции Бадахшан (Афганистан) 21 января. Погибли два человека, четверо выжили.

Falcon-10.
Falcon-10.
wikipedia.org

У компании «Атлетик Групп», которой принадлежал разбившийся самолет, не было лицензии на авиаперевозки, пишет РИА Новости.

Учредителем и гендиректором компании является бывшая супруга второго пилота Грачева. Эксплуатацией джета занимался сам Грачев.

Маршрут

Самолет летел из города Гая в Индии в аэропорт Жуковский через Ташкент, напоминает РБК. Во время полета экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива. Пилоты приняли решение внепланово сесть в аэропорту Куляб в Таджикистане. Вскоре члены экипажа доложили об отказе обоих двигателей. А наличие льда нарушило поступление топлива в расходные баки».

Версия следствия

Основной версией авиакатастрофы Следком назвал отказ двигателей.

Воздушное судно выполняло «частную медицинскую эвакуацию» заболевшей в Таиланде женщины. А перевозку организовала страховая компания.

Доллары

Из упавшего российского частного самолета Falcon исчезли $1,2 млн, сообщило издание 8am.

В краже подозревают членов поисково-спасательной группы, первой прибывшей на место падения джета, указывает Газета.Ru.

Именно из-за пропажи денег долго отказывались передавать самолет представителям дипмиссии РФ, сообщило издание.

Однако у сотрудников посольства нет данных о том, что на борту есть деньги в таком количестве, сообщили российские дипломаты.

Что произошло

Экипаж Falcon перестал выходить на связь вечером 20 января. Борт выполнял санитарный рейс.

На следующий день стало известно о падении самолета.

В катастрофе погибли два человека — бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна.

Выжили пилоты и два медика. Один из них добрался до ближайшего населенного пункта и жестами попросил помощи у местных жителей.

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