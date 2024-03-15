16 марта
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Политика

ЧП в небе: сигнал GPS самолета британского министра заблокировали над Калининградской областью

Российские военные заглушили спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании, сообщает The Times.

Флаг Великобритании.
Флаг Великобритании.
uncle keith, CC BY-ND 2.0, part from original.

На борту бизнес-джета находился британский министр обороны Грант Шэппс, указывает "МК".

ЧП произошло в тот момент, когда министр обороны возвращался из Польши. Сигнал GPS был заблокирован в течение 30 минут.

В этот момент британский самолет пролетал вблизи Калининградской области над Балтийским морем. Пилоты приняли решение использовать альтернативные методы для определения местоположения самолета.

Ранее барнаульцы испугались самолета, летающего над городом поздним вечером. Проживающие в зоне аэропорта сообщили, что якобы приземлились сразу 10 бортов. Другие предположили, что прилетел какой-то министр в сопровождении делегации.

Однако летал один самолет — Ан-26. Он совершал тренировочный полет.

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