19 августа
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Жизнь

Барнаульцы испугались самолета, летающего над городом поздним вечером

Накануне около 23:00 жители Барнаула поделились в соцсетях тревожными сообщениями.

Ан-26.
Ан-26.
Герман Ромашов, CC BY-SA 4.0, part from original

Проживающие в зоне аэропорта сообщили, что якобы приземлились сразу 10 бортов. Другие предположили, что прилетел какой-то министр в сопровождении делегации.

Во всяком случае, люди испугались звуков в ночном небе.

Как стало известно altapress.ru, бояться нечего. Летал один самолет — Ан-26. Он совершал тренировочный полет, сообщили наши источники. Ранее барнаульцы также заметили самолет, который кружил над городом. Это произошло 9 августа. Тогда днем борт также совершал учебно-тренировочный полет.

А в 2016 году многие барнаульцы услышали непрекращающийся гул самолета над Барнаулом. Это был Ан-26 авиакомпании "Летные системы и проверки" (Москва). Самолет-лаборатория прилетал в наш город из Ханты-Мансийска. Специалисты Ан-26 проверяли локаторы, средства связи, радиотехническое и навигационное оборудование барнаульского аэропорта имени Г.С.Титова.

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