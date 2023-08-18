Барнаульцы испугались самолета, летающего над городом поздним вечером

Проживающие в зоне аэропорта сообщили, что якобы приземлились сразу 10 бортов. Другие предположили, что прилетел какой-то министр в сопровождении делегации.
Во всяком случае, люди испугались звуков в ночном небе.
Как стало известно altapress.ru, бояться нечего. Летал один самолет — Ан-26. Он совершал тренировочный полет, сообщили наши источники. Ранее барнаульцы также заметили самолет, который кружил над городом. Это произошло 9 августа. Тогда днем борт также совершал учебно-тренировочный полет.
А в 2016 году многие барнаульцы услышали непрекращающийся гул самолета над Барнаулом. Это был Ан-26 авиакомпании "Летные системы и проверки" (Москва). Самолет-лаборатория прилетал в наш город из Ханты-Мансийска. Специалисты Ан-26 проверяли локаторы, средства связи, радиотехническое и навигационное оборудование барнаульского аэропорта имени Г.С.Титова.