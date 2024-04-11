Понтонный мост смыло паводком в Сибири

На реке Томь в Кузбассе паводком смыло понтонный мост.

Опасных последствий не наступило.

Мост отцепился от береговых креплений. Это произошло под Междуреченском.

Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося, сообщает "Интерфакс".

Между тем в Юргинском муниципальном округе Кузбасса затопило деревню Пятково из-за затора на Томи. В деревне затопило порядка 30 жилых и 10 дачных домов на прибрежных улицах. Людей эвакуировали из зоны подтопления.

По последним данным, затор ликвидирован. К месту подтопления убыла аэромобильная группировка, сообщает Telegram-канал областного главка МЧС..

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