12 апреля
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Происшествия

Понтонный мост смыло паводком в Сибири

На реке Томь в Кузбассе паводком смыло понтонный мост.

Паводок в Кузбассе.
Паводок в Кузбассе.
t.me/s/mchs_kuzbass, gazeta.a42.ru

Опасных последствий не наступило.

Мост отцепился от береговых креплений. Это произошло под Междуреченском.

Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося, сообщает "Интерфакс".

Между тем в Юргинском муниципальном округе Кузбасса затопило деревню Пятково из-за затора на Томи. В деревне затопило порядка 30 жилых и 10 дачных домов на прибрежных улицах. Людей эвакуировали из зоны подтопления.

По последним данным, затор ликвидирован. К месту подтопления убыла аэромобильная группировка, сообщает Telegram-канал областного главка МЧС..

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