12 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае начали дезинфекцию после паводка

В районах, переживших паводок, уже начали проводить дезинфекцию. Она необходима везде, как в домах, так и на приусадебных участках, которые были подтоплены, сообщает «Вести Алтай».

Дезинфекция подъездов.
Дезинфекция подъездов.
barnaul.org

Дезинфекцию проводят в Михайловском и Волчихинском районах, там уже отступил паводок. В настоящее время началась санитарная обработка придомовых территорий.

В Михайловский район прибыли бригады Центра гигиены и эпидемиологии краевого Роспотребнадзора. Для дезинфекции бригады используют гипохлорит кальция. Порошок засыпают в уличные туалеты, колодцы и выгребные ямы.

Также во дворах в землю закапывают отраву для грызунов, ведь из-за подтопления они могут атаковать огороды сельчан.

Как отмечает Роспотребнадзор, в настоящее время от воды освободилось 83 колодца и более 1,5 тыс. выгребных ям.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае провели масштабные взрывные работы для устранения затора.

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