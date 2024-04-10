12 апреля
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Происшествия

В Орске от воды освободились более сотни жилых домов

На 29 см упал уровень реки Урал в Орске, сообщает РИА Новости.

Потоп в Орске.
Потоп в Орске.
vk.com/orskdotru

Сейчас уровень воды в реке составляет 899 см.

Известно, что из зоны затопления освободились 136 жилых домов.

Ранее более 10 тыс. жилых домов пострадало от паводка в Орске.

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