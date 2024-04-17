Подростка доставили в больницу в Петрозаводске. 16-летний парень рассказал, что его отец в очередную из ссор достал пистолет и выстрелил ему в ногу дважды. Одна из пуль застряла в бедре пострадавшего.

Также на шее у него обнаружили ссадины. Подростка поместили в травматологическое отделение.

В настоящее время с отцом школьника общаются правоохранители. Пистолет ПБ-4 «Оса» был на него официально зарегистрирован. Также сообщается, что мужчина работает монтером, ранее он судим не был. Мать подростка преподает английский в школе.

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