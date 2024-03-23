Глава ФСБ доложил президенту РФ о задержанных террористах и пособниках, которые напали на «Крокус»

В том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».
Александр Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт, сообщает пресс-служба Кремля.
Другие подробности доклада пока не сообщаются.
Что произошло
Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».
Погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.
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