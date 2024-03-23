Расстрел в упор, баррикадная защита, паника: что известно о теракте в "Крокусе"

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Началась паника.

Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались выбить стекла и выбраться наружу, указывает Газета.Ru.

Стрельбу нападавшие открыли еще на улице, рассказал один из охранников заведения. Они стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже.

Четверо мужчин в камуфляже без масок в упор расстреливали зрителей.

Многие посетители "Крокуса" не сразу поняли, что произошло.

Заблокированы

Часть людей спустилась в подвал, другие оказались заблокирована на крыше. Это ближе к 22:00 мск. Некоторые спрятались в вентиляционной шахте.

СОБР и площадь пожара

Специальная группа быстрого реагирования смогла войти в здание только в 21:30.

В 23:00 МЧС сообщал, что площадь пожара оставляет 12900 кв. м.

Уже в 00:55 МЧС уточнил, что возгорание локализовано.

"Сирена"

По предварительным данным, нападавшим удалось скрыться. В Москве ввели план «Сирена». Мера безопасности усилили в московскизх аэропортах и на станциях метро. Дополнительный контроль ввели на всей сети дорог.

Официально

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.

Следователи на месте теракта в "Крокус Сити Холле". sledcom.ru

Производится осмотр тел погибших.

С места ЧП изымаются вещдоки — в том числе оружие и боеприпасы. Назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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