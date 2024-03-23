В «Крокус сити холле» в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу и пожар. Людей эвакуируют, есть погибшие

В «Крокус сити холле» в Подмосковье перед концертом группы «Пикник» неизвестные устроили стрельбу и пожар. Есть погибшие, треть здания объята огнем, людей эвакуируют.

ЧП случилось до начала концерта — музыканты еще были в гримерке, когда началась стрельба.

О нападавших пока ничего не известно. РИА Новости сообщает, что их было как минимум трое. По предварительным данным, они устроили стрельбу из автоматов. После этого здание подожгли: «бросили гранату или зажигательную шашку», — передает издание.

Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге. МЧС и бригады скорой помощи уже находятся на месте ЧП. Людей эвакуируют — в том числе с крыши, с помощью подъемных механизмов. В Красногорск к «Крокус сити холлу» направляются еще более 50 областных и московских бригад скорой медицинской помощи.

На месте ЧП развернули оперативный штаб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Красногорска, все силы и средства направлены на место происшествия. К этой минуте треть здания «Крокус сити холла» объята огнем. Корреспондент ТАСС передает, что внутри еще остаются люди.

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