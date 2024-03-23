Следственный комитет показал на видео оружие террористов в Crocus City Hall

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места теракта в Crocus City Hall.

На нем виден автомат Калашникова с камуфляжной расцветкой, разгрузки, которые использовали террористы, магазины к автоматам и патроны.

Судя по кадрам, нападавшие имели большое количество боеприпасов, указывает bfm.ru.

Патроны, боеприпасы. Открытые источники в Интернете (СС0)

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Официально

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

Специальная группа быстрого реагирования смогла войти в здание только в 21:30.

В 23:00 МЧС сообщал, что площадь пожара оставляет 12900 кв. м.

Уже в 00:55 МЧС уточнил, что возгорание локализовано. Но потом пожар усилился.

По предварительным данным, нападавшим удалось скрыться. В Москве ввели план «Сирена». Мера безопасности усилили в московскизх аэропортах и на станциях метро. Дополнительный контроль ввели на всей сети дорог.

Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о происходящем на месте трагедии в круглосуточном режиме.

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