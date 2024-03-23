26 марта
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Происшествия

Список пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл».

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

На данный момент в списке 147 человек, фамилии некоторых неизвестны. Это жители городов Красногорск, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Москва.

Со списком можно ознакомиться здесь.

Состояние девятерых пострадавших — «крайне тяжелое», 32 — «тяжелое», указывает Газета.Ru.

Теракт в &quot;Крокус Сити Холле&quot;.
Теракт в "Крокус Сити Холле".
sledcom.ru

Что произошло

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв.

По данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек.

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