26 марта
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Происшествия

Опубликованы кадры нападения террористов на "Крокус Сити Холл"

Накануне около 21:00 мск. в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» прогремел взрыв и начался пожар, пишет Lenta.ru. Это произошло перед выступлением рок-группы "Пикник".

Теракт в "Крокус Сити Холле".
Теракт в "Крокус Сити Холле".
sledcom.ru

Несколько террористов в упор расстреливали собравшихся.

По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек, более 140 ранены. Число жертв может увеличиться — среди раненых есть в крайне тряжелом состоянии.

Заблокированы

Часть людей спустилась в подвал, другие оказались заблокирована на крыше. Это ближе к 22:00 мск. Некоторые спрятались в вентиляционной шахте.

СОБР и площадь пожара

Специальная группа быстрого реагирования смогла войти в здание только в 21:30.

Террористы скрылись.

В Москве ввели план «Сирена». Мера безопасности усилили в московскизх аэропортах и на станциях метро. Дополнительный контроль ввели на всей сети дорог.

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