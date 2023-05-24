О вопросах к Минобороны заявил белгородский губернатор

У властей есть вопросы к Минобороны, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей региона, пишет РБК.

Один из жителей спросил - почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года. Но власти говорят, «что все под контролем».

На что глава региона ответил, что у него больше вопросов к Минобороны, чем у местных жителей. И отметил, главная задача - обеспечить безопасность жителей приграничного с Украиной региона.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о количестве украинских военных в Белгородской области. Представитель Кремля ответил, что не может озвучить число диверсантов, которые проникли на территорию Белгородской области. Он рассказал, что спецслужбы сейчас занимаются этим вопросом: выясняют личности и количество.

Между тем российские военные уничтожили около 70 украинских диверсантов на территории российского региона, сообщило Минобороны накануне.

Пункт пропуска "Козинка", а также несколько других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области обстреляли ВСУ 22 мая.

В результате диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию РФ. Их уже разгромили силами артиллерии и авиации.

Всего уничтожили более 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.