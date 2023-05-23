На здание ФСБ в России сбросили взрывное устройство

Власти пока официально не прокомментировали произошедшее, указывает "МК".
Автомобильную дорогу к зданию перекрыли. На месте работают экстренные службы.
Ранее украинские беспилотники пытались три раза атаковать Москву. Также стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.
Ночная атака
Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.
Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.