Все чаще в российских городах стали замечать беспилотники. Летательные аппараты появлялись в небе над Санкт-Петербургом, в Подмосковье и других городах. Эксперты рассказали "ФедералПресс" , что делать, если вы наткнулись на БПЛА.

Какими бывают беспилотники?

По словам эксперта военной академии наук Владимира Прохватилова, беспилотники отличаются друг от друга степенью автономности, способом управления, конструкцией и назначением.

Самые распространенные беспилотники - разведывательные, ведущие наблюдение с воздуха, и ударные, способные вести огонь по противнику самостоятельно.

Есть также дроны-камикадзе. Они способны длительное время находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора.

Дроны. Беспилотники. СС0

На что стоит обратить внимание?

При обнаружении БПЛА, стоит обратить внимание на его размер. Если дрон маленьких габаритов, летает на небольшой высоте и двигается на короткие расстояние, то вполне возможно, что это любительский квадрокоптер. Такие используют для фотосъемки.

А вот большие аппараты, летающие издалека, могут преследовать разные цели и нести опасность.

Что делать при обнаружении дрона?

Эксперты советуют соблюдать простую технику безопасности при обнаружении неизвестных беспилотников:

Незамедлительно сообщите о БПЛА службе безопасности, МЧС или полиции.

Если беспилотник обнаружили вблизи предприятия, то руководителю учреждения следует проинформировать об этом территориальные органы УМВД и УФСБ России, либо Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования по номеру 112;

Постарайтесь не находиться в прямой видимости аппарата. Также не пользуйтесь вблизи БПЛА радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS.

Желательно сфотографировать или заснять дрон на телефон, чтобы избежать обвинений в ложном вызове

Запрещено пытаться самостоятельно сбить дрон подручными предметами и иными средствами поражения.

Дроны. Беспилотники. СС0

Что стоит сообщить при звонке оперативным службам?

При звонке правоохранительным органам, нужно сообщить:

свои фамилию, имя, отчество и занимаемую должность;

наименование объекта и его точный адрес;

характер поведения летательного аппарата;

наличие системы видеонаблюдения на месте;

другие сведения по запросу уполномоченного органа.

Дрон. Анна Зайкова

Насколько опасны БПЛА?

На сегодняшний день не было зафиксировано случаев террористических атак со стороны беспилотников.

Однако эксперты предупреждают, что крупные аппараты могут нести взрывные устройства или обладать функцией сброса груза.