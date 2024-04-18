Напоминаем об изменении даты «Дня сибирского поля-2024» — и вспоминаем, как весело он проходил в прошлые годы

Минсельхоз края проинформировал, что дата проведения Дня поля переносится. А пока мы ждем агрофорум, altapress.ru вспоминает самые яркие моменты прошлых лет.

Когда пройдет День поля

В минсельхозе Алтайского края сообщают, что период проведения «Дня сибирского поля-2024» изменился.

В этом году форум будет проходить 10-12 июля.

Место остается тем же — Сибирский агропарк.

В ведомстве добавили, что регистрация участников уже скоро будет открыта.

2023 год — самое веселое

2023 год собрал больше компаний, чем во все предыдущие разы — приехали 330 участников.

Более 100 предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности — сыроделы, молокопереработчики, мясники, хлебопеки, производители круп, макарон и других изделий — поразили гостей уникальными продуктами: например, питьевым медом, леденцами из меда и необычными макаронами из гречихи и чечевицы. А еще — мраморной говядиной в смокере и стейками осетра.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Также на прошлогоднем форуме продолжили традицию 2022-го и провели вторые Фермерские игры. Отнюдь не такие жестокие, как Голодные игры, но не менее активные. Команды аграриев соревновались за приз 150 тыс. рублей в различных состязаниях.

Те, кто не пал в зарядке на выносливость, сражались в рыцарском турнире на мешках и тягали колеса от трактора. А потом преодолевали полосу препятствий и перетягивали канат.

Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова

2022 год — самое вкусное

2022 год собрал более 305 компаний и побил по количеству участников рекорд прошлых лет. Особенно запомнились гостям Фермерские игры от «Алмаза» — которые через год повторятся и станут традицией.

День сибирского поля - 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля - 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля - 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля - 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля - 2022 Дмитрий Лямзин

После пандемии в этот год «реабилитировалась» пищевая промышленность, продемонстрировав широкий ассортимент продукции — от сушеной свеклы до эко-водки и мраморной говядины. На впервые организованной выставке-ярмарке «Алтайские продукты +100 к здоровью» более 20 производителей и переработчиков представили свои уникальные товары, которые известны не только в регионе, но и за его пределами.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022". Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022". Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022". Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022". Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022". Дмитрий Лямзин

2021 год — самое интересное

Форум 2021-го возобновился после двухлетнего перерыва. Собрались 280 компаний из 26 регионов России.

Гости толпились у выставки животных — помимо завсегдатаев-коров аграрии представили лошадей, тонкорунных овец, очаровательных козочек и пушных зверьков.

"День сибирского поля-2021". Анна Зайкова "День сибирского поля-2021". Анна Зайкова "День сибирского поля-2021". Анна Зайкова "День сибирского поля-2021". Анна Зайкова "День сибирского поля-2021". Анна Зайкова "День сибирского поля-2021". Анна Зайкова

А еще предприниматели края откровенно высказались о ситуации в отрасли на конференции «АлтайАгро» — где-то оптимистично, а местами весьма резко.

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