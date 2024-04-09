10 апреля
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Жизнь

В Барнауле впервые пройдет авиасалон сельскохозяйственных дронов «АлтайАгроБАС-2024»

24 апреля на опытном поле Алтайского государственного аграрного университета в окрестностях Барнаула пройдет мероприятие, которое посвящено демонстрации возможностей беспилотников в сельском хозяйстве — авиасалон «АлтайАгроБАС-2024».

«АлтайАгроБАС-2024».
«АлтайАгроБАС-2024».
Предоставлено altapress.ru

На авиасалоне представят новейшие модели сельскохозяйственных дронов самых известных мировых производителей — «DJI», «XAG», «JOYANCE», «TopXGun» и др.

Программа авиасалона предусматривает три тематических блока

  • Первый блок — самый зрелищный. В него включены демонстрационные полеты агродронов разных моделей на территории опытного поля АГАУ. Также они покажут свои возможности по обработке посевов.
  • Во втором блоке предусмотрены консультации компаний-дилеров и эксплуатантов агродронов.
  • В третий блок включек научно-практический семинар по вопросам обработки полей с использованием БАС. Преподаватели «Летной школы» АГАУ и представители компаний расскажут сельхозтоваропроизаодителям об особенностях использования БПЛА в сравнении с наземными опрыскивателями, экономических эффектах, нормах внесения средств защиты растений, соблюдении оптимальных полетных условий и т.п.

Опытное поле АГАУ находится в окрестностях пос. Новосилиатный.

Авиасалон «АлтайАгроБАС-2024» откроется в среду 24 апреля в 11:00. Участие абсолютно открытое.

Ранее сообщалось, что сельское хозяйство в Алтайском крае серьезно просело по деньгам.

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