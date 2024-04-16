Сколько миллионов выделяют в этом году на поддержку фермеров, рассказал министр сельского хозяйства края

Как минсельхоз будет поддерживать хозяйства края, рассказали на ежегодном собрании Союза фермеров региона. Кто и на какие формы господдержки может рассчитывать — в материале altapress.ru.

Собрание Союза фермеров Алтайского края состоялось 5 апреля. В нем участвовали заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства края Сергей Межин. На сегодняшний день Союз крестьянских (фермерских) формирований края — представительное объединение крестьян, малых сельскохозяйственных предприятий и кооперативов.

Кого и как будут поддерживать

Всего на поддержку хозяйств края полагается: 669 млн руб. — на развитие животноводства и более 380 млн руб. — на зерновые субсидии.

«В целом в этом году все направления господдержки сохраняются, — заявил Сергей Межин. — В ближайшие дни завершится прием документов на зерновые субсидии. До конца апреля средства будут зачислены аграриям».

Также Сергей Межин сообщил, что на стимулирование агробизнеса в этом году предусмотрено 140 млн рублей. Сумма на 54 млн руб. превышает прошлогоднюю. Финансирование происходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее минсельхоз региона также объявил конкурс на предоставление гранта «Агростартап». Подать заявку могут представители малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. Прием заявок - до 18 апреля.

Вдобавок в министерстве подчеркнули, что грантовая поддержка, предоставляемая на развитие фермерских хозяйств и создание семейных животноводческих ферм, — хороший стимул к развитию животноводства и активизации предпринимательства на селе. С 2012 года такую помощь получили 440 фермеров на сумму более 1,5 млрд рублей.

В мае будет осуществляться поддержка малых форм хозяйствования — в области растениеводства. Объем ресурсов по этому направлению в 2024 году вырос практически вдвое.

Почему это важно

Александр Лукьянов подчеркнул существенность роли фермерского сектора в производстве. На его долю приходится 27% обрабатываемой пашни в регионе, 40% производства зерновых и зернобобовых культур, 50% гречихи, 35% подсолнечника.

Подсолнухи. Pixabay.com.

«Современный фермер — это предприниматель, который постоянно держит руку на пульсе технического перевооружения и цифровизации, — отметил Александр Лукьянов. — Он — инициатор в применении новейших технологий возделывания сельхозкультур (no-till, strip-till, точное земледелие) и передовых разработок в сфере селекции, химизации и биологизации производства. Фермерство является стратегически важным не только с точки зрения достижения продовольственной независимости, но и с позиции социальной значимости, так как создаются постоянные рабочие места для селян».

Тем временем минсельхоз сообщает, что в Алтайском крае открывают новый полевой сезон. Самая главная задача перед аграриями накануне посевной — максимальное сохранение влаги в почве.

На данный момент, официальный старт по подготовке полей уже объявили в Угловском, Ключевском и Табунском районах. Местные аграрии вывели технику на поля с многолетними травами. В общей сложности в Угловском районе для закрытия влаги обработано уже порядка 350 га территории. В ближайшее время в хозяйствах района начнут проводить выборочную обработку почвы на участках, предназначенных для весеннего сева.

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