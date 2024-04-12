Эксперты РСХБ: производство альтернативных продуктов питания достигнет 200 тыс. тонн к 2030 году

Популярность продуктов на растительной основе активно растёт, особенно спрос возрастает в период Великого поста. Альтернативное молоко уже давно вошло в рацион россиян, а магазины предлагают широкий выбор заменителей животного белка: соевое мясо, тофу, сейтан и т.д. Согласно исследованиям, во второй половине 2020-х гг. отечественный рынок растительного белка будет расти на 3-5% ежегодно, а к 2030 году его объём достигнет 200 тыс. тонн. Вместе с тем продукция из растительного белка остается нишевым сегментом продуктов питания, в ближайшие пять лет потребление альтернативного мяса составит не более 3%, альтернативного молока — 5% от всей мясной и молочной продукции соответственно. Аналитики РСХБ рассказали, как продукты с растительным белком завоевывают полки супермаркетов по всей стране и каковы перспективы отечественного производства сои.

Производство

Основным сырьем для производства альтернативы мясной и молочной продукции является растительный белок, который получают из пшеницы, гороха и сои. По мнению экспертов РСХБ, в ближайшие годы на отечественном рынке наиболее востребован будет именно соевый белок: производящийся из него изолят содержит не менее 90% чистого белка в сухом виде и является здоровой альтернативой мясным продуктам.

Объем валового сбора сои в России в 2023 году вырос за год на 14% и составил 6,8 млн тонн. Лидерами по производству стали Центральный и Дальневосточный федеральные округа с 3,57 млн и 2 млн тонн соответственно. Площадь посевных земель под сою в прошедшем году выросла на 4% по сравнению с 2022 и составила суммарно 3,7 млн га.

По оценкам РСХБ, в ближайшие годы объем сбора сои будет стабильно расти за счет дальнейшей интенсификации сельского хозяйства и регулярного расширения площади посевных земель. Так, уже к началу 2025 года он может превысить 8 млн тонн.

Сегментация рынка

Объем российского рынка продуктов из растительного белка в 2023 году составил порядка 180 тыс. тон. При этом примерно 60% рынка альтернативных растительных продуктов приходится на молоко, 20% — на заменители мяса, 10% — на сыры, 10% — на другие категории продуктов.

Что касается популярности растительных продуктов, по оценкам экспертов, в ближайшие пять лет потребление альтернативного мяса составит не более 3% от всей мясной продукции. Рынок альтернативного молока будет развиваться быстрее: спрос на него может составить 5% от общего потребления. Уже сейчас такое молоко является самым популярным продуктом с заменителем животных компонентов. Его распространению поспособствовало широкое разнообразие вкусов, а также доступность по сравнению с другими альтернативными продуктами. Напиток на растительном молоке можно заказать практически в каждой кофейне крупных городов, а на полках продуктовых магазинов можно встретить несколько видов растительной молочной продукции.

Перспективы развития

Продукты на растительной основе могут стать уверенно растущей нишей продукции АПК в России. В перспективе на развитие рынка альтернативного мяса и молока всё большее влияние будут оказывать погодные и климатические условия, состояние почвы и водных ресурсов. Использование зернобобовых культур для производства растительного белка в пищевой промышленности позволит улучшить состояние почвы и повысить урожайность других культур, выращиваемых на этих землях.

Растущая популярность ЗОЖ-продуктов и спортивного питания отражается на востребованности таких высокобелковых продуктов как тофу, сейтан, соевых полуфабрикатов. Особую популярность «заменители» мяса и молока получают в период постов, когда их использование становятся безопасной альтернативой привычным блюдам. Мы видим широкие возможности для развития рынка таких продуктов, в том числе за счёт включения проектов производства однолетних зернобобовых в перечень проектов устойчивого, в том числе зеленого финансирования проектов сельского хозяйства, — отметила управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова.

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