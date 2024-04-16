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Жизнь

«Вода уходит», сюрприз в маршрутках и нетипичный рейтинг депутатов. Что произошло на Алтае 16 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 16 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Камне-на-Оби наконец начал снижаться уровень воды, «взлетевший» из-за ледяных заторов. Местные жители говорят: «вода уходит», но отметка на Оби все еще выше критической.

◆ В регионе наступает почти летняя жара: уже 17 апреля в южных районах Алтайского края ожидается до +21. В Барнауле будет +16 градусов.

◆ В Алтайском крае впервые с 2018 года улучшилась ситуация с кадрами в обрабатывающей промышленности. О причинах этого (зарплате и не только) рассказал министр Вячеслав Химочка.

◆ Центр политического консалтинга составил новый рейтинг избираемости депутатов АКЗС. Его возглавил Денис Голобородько (и вот почему это необычно).

◆ На автобусных маршрутах «Новоалтайск — Барнаул» без предупреждений повысили стоимость проезда — с 55 до 60 рублей.

◆ Барнаульские хирурги спасли жизнь четырехлетнему мальчику с редкой аномалией кишечника: дивертикулом Меккеля. Такая встречается всего у 2-3% людей.

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