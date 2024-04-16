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Жизнь

Апрельский «звездный дождь» Лириды прольется над Барнаулом. Пик активности

Метеорный поток Лириды украсит ночное небо с 16 по 25 апреля.

Съемка глубокого космоса.
Съемка глубокого космоса.
Дмитрий Ермолаев / vk.com/id818388946

Пик активности приходится на 22 апреля, говорится в сообщении sgugit.ru.

Поток Лириды прослеживается уже в течение 2500 лет.

По сравнению с другими метеорными потоками Лириды производят яркие метеоры, а иногда и огненные шары. Поэтому такой «метеорный дождь» можно спокойно фотографировать.

Но есть условие — чтобы тучи не заслоняли звезды.

Важно

Необходимо дождаться полуночи. Именно в это время область неба поднимется высоко над горизонтом.

Ранее сообщалось, что космический взрыв случится над Землей. В ближайшие пять месяцев земляне несколько дней могут наблюдать редкий космический феномен.

Это появление в небе вспышки, не уступающей по яркости Полярной звезде.

Свет будет исходить от мощного звездного взрыва, случившегося в созвездии Северной короны.

Взрыв произойдет в двойной звездной системе, состоящей из затухающего красного гиганта и белого карлика.

Также Земля приняла загадочный радиосигнал.

Астрономы зафиксировали загадочный взрыв радиоволн, который преодолел расстояние в 8 млрд лет, чтобы достичь Земли.

Этот радиовсплеск — один из самых отдаленных и энергичных, когда-либо наблюдаемых. Всплеск продолжался менее одной миллисекунды.

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