А небо несколько часов «горело». Как в Алтайском крае 5 раз наблюдали полярное сияние и какие «знамения» в нем видели

От самого горизонта большая часть неба на северной стороне как бы пылала. Звезды через пламя сияния были видны довольно хорошо. С первого раза казалось, что это отражение одного из тех грандиозных пожаров, которые так часто бывают на Алтае, но длинные боковые полосы свидетельствовали противное, и 3-го и 5-го ноября вспыхивание и потухание сияния повторялись несколько раз.