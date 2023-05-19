21 мая
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Жизнь

В барнаульском зоопарке появилась гостевая юрта для выставок и чаепитий

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появилась юрта для гостей. Там будут проводить выставки и устраивать чаепития. Об этом сообщает директор зоопарка Сергей Писарев во "Вконтакте".

Юрта
Юрта
Сергей Писарев

Большую юрту разместили на мини-ферме в зоопарке. Писарев заявил, что она начнет принимать гостей уже в конце мая.

В юрте будут проводить выставки, а также устраивать экскурсии и показывать быт народов. Первая выставка будет посвящена животным.

Юрта будет работать круглый год. Летом здесь будут проводить экскурсии, а зимой - пить горячий чай.

"Исполнилось еще одна мечта. Будем пить чай в юрте. Зимой. В мороз. Песни будем орать", - заявил Сергей Писарев.

Ранее стало известно, что барнаульский зоопарк передаст львенка Алтая зоопарку Самары.

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