Греются на солнышке и заводят отношения. Стало известно, какую жизнь ведут обитатели барнаульского зоопарка

Животные барнаульского зоопарка "Лесная сказка" ведут активную жизнь и вовсю готовятся к лету. Они воспитывают малышей, заводят отношения и просто греются на солнышке. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка .

В весеннюю пору животным и птицам зоопарка захотелось перемен. Так белый павлин Сахарок поменял уличный вольер на более интересную мини-ферму.

Однако Сахарок недолго красовался перед очаровательными индюшками. На мини-ферму приехал белый индюк и быстро выгнал непрошенного гостя со своей территории. "Теперь ходит - важничает", сообщают в пресс-службе.

Впервые за долгое время оживились два черных брата дикобраза Чук и Гек. Их сердца заставила биться очаровательная блондинка Мери - самка дикобраза.

Зимой 2023 года она жила отдельно. Но теперь она повзрослела и переехала к мужчинам.

"Теперь братья охраняют невесту от посторонних глаз, а когда тех самых посторонних глаз нет, то соревнуются между собой за ее любовь", - рассказывают в зоопарке.

В преддверии праздника Дня Победы, 8 мая в семье лосей Малышки и Зевса родились два чудесных детеныша.

Остальные животные греются на солнышке и активно готовятся к лету.