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Жизнь

В Барнауле ребенок полгода жил с монетой в пищеводе

Барнаульским врачам удалось извлечь монету из пищевода ребенка, он жил с ней полгода, сообщает «Катунь 24».

Мальчик поступил в детскую городскую клиническую больницу № 7. С помощью рентгена врачам удалось обнаружить в пищеводе ребенка инородное тело.

Как выяснилось позже, мальчик проглотил три 50-копеечные монеты. Они встали друг за другом и обитали в пищеводе около полугода. Однако ребенку они не приносили никаких проблем.

Медикам удалось успешно извлечь монеты с помощью методики внутрипросветной эндоскопии. Но не без изменений. В результате у мальчика сузился желудок из-за рубца.

В настоящее время ребенок дискомфорт не испытывает. По словам хирурга медучреждения Константина Герасименко, от опасных последствий мальчика уберегло то, что инородные тела были небольшого размера.

Ранее сообщалось, что известный доктор призвал россиян убрать из рациона два продукта.

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