Стало известно, сколько шашлыка можно съесть за день

Эндекринолог Елена Островская назвала оптимальную "дозу" шашлыка в день. Ее слова приводит Lenta.ru.

Врач предупредила, что не стоит злоупотреблять шашлыками на длинных выходных. Это связано с тем, что человек может усвоить не более 30-35 гр. белка, а этом 150-200 гр готового мяса. Излишки будут долго перевариваться в кишечнике, из-за чего произойдет белковая интоксикация.

Снизить риск белковой интоксикации могут овощи, так как в них содержится большое количество клетчатки.

Эндокринолог назвала способ узнать свою безопасную дозу шашлыка. Стоит ориентироваться на свою ладонь, то есть порция должна помещаться в нее.

Ни в коем случае нельзя сочетать шашлык с алкоголем. Лучше всего запивать его простой водой, которая не мешает усвоению белка. Если без алкоголя не обойтись, то шашлык можно запивать сухим вином.

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