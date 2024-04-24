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Здоровье

Стало известно, сколько шашлыка можно съесть за день

Эндекринолог Елена Островская назвала оптимальную "дозу" шашлыка в день. Ее слова приводит Lenta.ru.

Шашлык.
Шашлык.
freepik.com/Racool_studio

Врач предупредила, что не стоит злоупотреблять шашлыками на длинных выходных. Это связано с тем, что человек может усвоить не более 30-35 гр. белка, а этом 150-200 гр готового мяса. Излишки будут долго перевариваться в кишечнике, из-за чего произойдет белковая интоксикация.

Снизить риск белковой интоксикации могут овощи, так как в них содержится большое количество клетчатки.

Эндокринолог назвала способ узнать свою безопасную дозу шашлыка. Стоит ориентироваться на свою ладонь, то есть порция должна помещаться в нее.

Ни в коем случае нельзя сочетать шашлык с алкоголем. Лучше всего запивать его простой водой, которая не мешает усвоению белка. Если без алкоголя не обойтись, то шашлык можно запивать сухим вином.

Ранее сообщалось, что об идеальных дровах для шашлыка рассказал шеф-повар.

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