В Барнауле показали один из заключительных этапов реконструкции моста по пр. Ленина

Работы провели в ночь на 3 августа, передает Telergam-канал "Мост".
Смонтировать все шесть балок планируют к концу месяца. Затем специалисты приступят к укладке плиты для будущей проезжей части.
Как отметил подрядчик, монтаж пролета, которым сейчас занимаются, - очень ответственный этап. В нем задействованы сварщики, сотрудники стройлаборатории, подрядчики, которые дают технику.
Ранее стало известно, что мост готов уже на 75%. Строительство не выбивается из графика - окончание работ запланировано на 30 ноября.