28 июля
﻿
Жизнь

Рельсы-шпалы. В Барнауле приступили к сборке трамвайных путей для нового моста на Ленина

В «Горэлектротрансе» начали собирать рельсы для устройства на новом путепроводе по проспекту Ленина 28 июля. Об этом сообщает официальные Telegra-канал проекта "Мост".

Рельсы для устройства на новом путепроводе
Рельсы для устройства на новом путепроводе
Telegram-канал "Мост"

Специалисты приступили к сборке рельсошпальной решетки для строительства трамвайных путей на новом мосту. Работы планируют завершить к концу августа.

Следующий этап - уложить готовые конструкции на полотно моста. По словам специалистов, это значительно сократит время строительства путей на объекте.

По информации Telegram-канала, в апреле 2023 года на предприятие поступило более 2 км рельсов марки ТВ-62. Их используют для изготовления новой трамвайной линии, которую проложат на путепроводе.

Ранее стало известно, что на мосту на проспекте Ленина смонтировали первую 48-метровую балку пролета между третьей и четвертой опорами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость