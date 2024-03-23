26 марта
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Жизнь

В Алтайском крае люди приходят с цветами к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших в теракте

В Барнауле цветы и игрушки весь день приносили к часовне св. Татьяны, которая расположена возле АлтГТУ. Здесь образовался стихийный мемориал.

Стихийный мемориал в Барнауле.
Стихийный мемориал в Барнауле.
altairegion22.ru

В память о жертвах страшной трагедии, произошедшей в Подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Стихийные мемориалы также образовались в Рубцовске, Бийске, Новоалтайске.

Ранее губернатор Алтайского края отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. И пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава региона указал: "Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание".

Глава Барнаула Вячеслав Франк также выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

По последним данным, погибли 150 человек. Цифра не окончательная.

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