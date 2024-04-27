«Новые люди» Барнаула провели первый Зоосубботник

27 апреля алтайские активисты партии «Новые люди» вместе с движением «Мы в ответе за них» провели всероссийский Зоосубботник. Участники акции восстанавливали вольеры и убирали территорию приюта «Ласка».

Всего в Зоосубботнике приняли участие свыше 3 000 человек в 50 регионах России. Среди них депутаты и активисты партии «Новые люди», а также волонтёры, которые подали заявку в чат-бот партийного движения. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев помог приюту в питомнике для бездомных кошек и собак в Бирюлёво.

Зоосубботник должен стать хорошей, доброй традицией. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Поэтому нашу акцию мы сделаем ежегодной. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям, — заявил Алексей Нечаев.

Активисты партии «Новые люди» вместе с движением «Мы в ответе за них» провели всероссийский Зоосубботник. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Участникам акции достался большой фронт работ: уборка территории, ремонт и покраска вольеров, закупка кормов и ветеринарных препаратов. И, конечно, выгул и общение с животными, которым так необходимо внимание и любовь.

Вице-спикер Госдумы от Новых людей Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин присоединились к акции в петербургском приюте «Верный друг».

Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для Новых людей всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтёров, — заявил Владислав Даванков.

Приюты будут и дальше нуждаться в помощи активистов и волонтёров. Среди участников акции нашлись тысячи людей, готовые им помогать. Кроме того, Новые люди предложили сделать 4 октября Днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.

СПРАВКА: Общественное движение «Мы в ответе за них» основано в ноябре 2023 года при поддержке партии «Новые люди». Движение включает в себя более 1000 активистов из 24 регионов России, которые помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными. Под шефством движения находятся более 100 приютов для животных по всей стране.

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