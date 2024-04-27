В Барнауле продолжают локальный ремонт дорог

Накануне были проведены работы по локальному ремонту дорог:
- на ул. Попова от ул. Веры Кащеевой до ул. Антона Петрова;
- на проспекте Ленина от ул. Димитрова до площади Октября;
- на проспекте Строителей от ул. Ядринцева до проспекта Красноармейского;
- на Павловском тракте от ул. Солнечная Поляна до ул. Георгиева.
Также был произведен ремонт ливнеприемного колодца на проспекте Строителей в районе здания № 25.
Ремонт дорог струйно-инъекционным методом был проведен:
- на Лесном тракте от Южного тракта до ул. Ржевской;
- на ул. Ржевской и Радужной.
План работ был составлен с учетом приоритетности участков, требующих срочного ремонта для устранения повреждений, представляющих опасность для движения транспорта.
В текущем году планируют восстановить около 101 тыс. кв. м. дорог.
Ранее сообщалось, что на выездном совещании обсудили, как организовать дорожное движение на одной из ул. Барнаула.
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