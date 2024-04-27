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Жизнь

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим: традиции и приметы праздника

Праздник вербы в 2024 году выпал на последнее воскресенье апреля. Altapress.ru рассказывает о приметах и традициях Вербного воскресенья.

Продажа вербы в Барнауле.
Продажа вербы в Барнауле.
Анна Зайкова.
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Когда отмечают Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2023 году дата праздника выпала на 9 апреля.

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Значение Вербного воскресенья

Вербное воскресенье — один из важнейших праздников в христианстве. Он посвящен событиям, описанным в Евангелии, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим.

Согласно Библии, Иисус воскресил своего друга Лазаря, который был мертвым уже четверо суток. После этого он отправился в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху.

По дороге Иисус увидел привязанного к дереву молодого осла и въехал на нем в город. Народ, узнавший о чуде воскрешения Лазаря, приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней.

Пасха. Яйца. Верба
Пасха. Яйца. Верба
СС0
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Почему символом стала верба?

В России пальмовые ветви, которыми приветствовали Христа, заменили на веточки вербы. Отсюда и пошло название праздника — Вербное воскресенье.

Продажа вербы в Барнауле.
Продажа вербы в Барнауле.
Анна Зайкова.
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Традиции праздника

Православные начинают празднество Вербного воскресенья со всенощного бдения, на котором читали особую молитву.

Веточки вербы освещают в церкви — так она приобретает целительные свойства.

На утро после праздничной службы взрослые слегка ударяют веточками вербы детей, приговаривая: «Верба красна, бей до слез, будь здоров!».

Считалось, что освященная верба может защитить от сглаза и порчи. Освященные веточки хранили в течение всего года. Также в Вербное воскресенье молодежь устраивала веселые гуляния — водила хороводы и ходила в гости.

Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года.
Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года.
Михаил Хаустов
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Народные поверья
  • Считается, что в Вербное воскресенье нельзя работать, рукодельничать, шить и вязать.
  • Также есть поверье, что ветки вербы, освященные в церкви в Вербное воскресенье, защищают дом от пожаров и наводнений, а также приносят здоровье и достаток.
  • Существует народная примета, что если в Вербное воскресенье тепло и солнечно, то и лето будет теплым или жарким.
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Погода на Вербное воскресенье в Алтайском крае

Согласно сервису Яндекс.Погода, в Вербное воскресенье будет жарко, но облачно с прояснениями.

Утром температура составит от +2 до +14 градусов, днем до +17.

Погода на 28 апреля.
Погода на 28 апреля.
Яндекс.Погода

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