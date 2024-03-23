Дети из Алтайского края находились в концертном комплексе, где произошел теракт

22 марта в «Крокусе» проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту.

У "Крокус Сити Холла" после теракта.

На нем присутствовали и представители Алтайского края, пишут vesti22.tv.

Среди участников от региона были и дети от 11 лет и старше. Все были своевременно эвакуированы.

Тренеры алтайских спортсменов уже вышли на связь и сообщили — все участники в порядке, хоть и сильно напуганы.

На площадке проведения соревнований у многих остались сценические костюмы и личные вещи.

Ранее сообщалось, как мужчина спас десятки детей из «Крокуса». Россиянин вывел 50 детей из горящего концертного комплекса.

Мужчина рассказал — когда в концертном комплексе начался теракт, он вместе с семьей находился на 15-м этаже здания, где проходил конкурс бальных танцев.

Когда началась стрельба и появился дым, началась паника в зале, где проходил конкурс. Россиянин возглавил группу из 50 детей и собственной семьи, чтобы покинуть здание.

Возможно, речь идет о соревнованиях, в которых принимали юные жители Алтайского края.

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Официально

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

Специальная группа быстрого реагирования смогла войти в здание только в 21:30.

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