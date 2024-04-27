27 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Сибиряк несколько раз ударил по видеокамере и закидал грязью телевизионщика

Происшествие случилось на пескобазе Новосибирска.

Находящийся там мужчина начал бросать грязь в видеокамеру репортера, а также обматерил оператора ГТРК "Новосибирск", угрожал, что побьет его. Раздухарившись, он повредил видеокамеру — ударил несколько раз по ней рукой.

Суд избрал ему меру пресечения — арест до 24 июня, указывает "Интерфакс". Теперь мужчина находится в СИЗО.

Ранее охранники напали и избили журналиста российского СМИ во время семинара известного блогера. На журналиста «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой.

Охранник семинара выкинул корреспондента на улицу в одних носках и отобрал у нее телефон.

Что стало причиной действий охранника, — не уточняется.

Врачи обнаружили у пострадавшей гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость