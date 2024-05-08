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Политика

День 804-й. Самое важное к утру 8 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Издание «Страна.ua» сообщило о сильном пожаре в районе железнодорожного вокзала в Лимане, который находится под контролем Киева.

  • Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города.

  • Правительство Украины поддержало создание в ВСУ отдельного рода войск — Сил беспилотных систем, сообщил в соцсетях глава Минобороны Рустем Умеров. Теперь Минобороны подготовит и вынесет на рассмотрение кабмина соответствующий законопроект.

  • Никто не собирается идти в наступление с ядерным вооружением, это оружие нужно для защиты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

  • МВД объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко, следует из электронной базы ведомства.

  • В Белом доме обеспокоены сообщениями о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Взрывы прозвучали в Киеве и трех областях Украины.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Полюбившийся Макрону «русский пирог» не подали на обеде с Си из-за названия.

США не увидели поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений России.

Доллар — 91,12 рубля, Евро — 98,31 рубля.

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