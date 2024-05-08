День 804-й. Самое важное к утру 8 мая

Главные новости
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Издание «Страна.ua» сообщило о сильном пожаре в районе железнодорожного вокзала в Лимане, который находится под контролем Киева.
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города.
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Правительство Украины поддержало создание в ВСУ отдельного рода войск — Сил беспилотных систем, сообщил в соцсетях глава Минобороны Рустем Умеров. Теперь Минобороны подготовит и вынесет на рассмотрение кабмина соответствующий законопроект.
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Никто не собирается идти в наступление с ядерным вооружением, это оружие нужно для защиты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.
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МВД объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко, следует из электронной базы ведомства.
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В Белом доме обеспокоены сообщениями о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
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Взрывы прозвучали в Киеве и трех областях Украины.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
Полюбившийся Макрону «русский пирог» не подали на обеде с Си из-за названия.
США не увидели поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений России.
Доллар — 91,12 рубля, Евро — 98,31 рубля.
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