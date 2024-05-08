«А, это алтайское?!» заставит гордиться региональными брендами

25 мая, ко Дню российского предпринимательства, в парке культуры и отдыха «Изумрудный» пройдет Фестиваль малых производств «А, это алтайское?!». Он соберет на одной площадке предпринимателей из разных отраслей для которых будет организовано 5 площадок: «А — это стильно»!, «А — это вкусно»!, «А — это нужно»!, «А — это радостно»!, «А — это творчество»!

25 мая в парке культуры и отдыха «Изумрудный» пройдет Фестиваль малых производств. Источник: Центр «Мой бизнес».