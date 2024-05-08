Барнаул стал лидером среди российских городов по дистанционному трудоустройству

За последние 8 месяцев 75% сотрудников были оформлены в штат экосистемы МТС в Барнауле полностью онлайн. В основном это специалисты контактного центра, бэк-офиса и инженеры.

В Барнауле расположен один из крупнейших центров клиентского сервиса МТС, а потому удалённый найм сотрудников для нас особенно актуален. Именно поэтому наш регион стал одним из первых, где стартовал проект МТС Hello. В результате нам удалось не только дистанционно принять на работу кандидатов из разных городов России, но и в целом повысить эффективность процесса трудоустройства. Освободившееся время HR-специалисты теперь могут потратить на решение других задач, — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.