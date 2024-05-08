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Экономика

Барнаул стал лидером среди российских городов по дистанционному трудоустройству

Также в пятерку городов, где наиболее популярен удаленный найм, вошли Ульяновск, Самара, Москва и Краснодар.

Онлайн собеседование.
Онлайн собеседование.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

За последние 8 месяцев 75% сотрудников были оформлены в штат экосистемы МТС в Барнауле полностью онлайн. В основном это специалисты контактного центра, бэк-офиса и инженеры.

В Барнауле расположен один из крупнейших центров клиентского сервиса МТС, а потому удалённый найм сотрудников для нас особенно актуален. Именно поэтому наш регион стал одним из первых, где стартовал проект МТС Hello. В результате нам удалось не только дистанционно принять на работу кандидатов из разных городов России, но и в целом повысить эффективность процесса трудоустройства. Освободившееся время HR-специалисты теперь могут потратить на решение других задач, — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Всего за прошлый год с помощью МТС Hello* было принято на работу порядка 15 000 человек, в среднем, этой системой пользуется более 200 кандидатов каждый день.

МТС Hello

Система дистанционного трудоустройства и пребординга кандидатов, которая помогает в сопровождении соискателя от момента получения оффера до оформления на работу, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Проект начал свою работу в середине прошлого года и интегрирован во внутренние HR-платформы экосистемы, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса.

* Hello — перевод с англ. здравствуйте.

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