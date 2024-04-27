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Происшествия

К 1794 годам заключения приговорили сирийскую террористку

Суд приговорил гражданку Сирии к семи пожизненным срокам.

Она совершила теракт в центре Стамбула в ноябре 2022 года, сообщает TRT Haber.

В результате теракта погибли шесть человек, около 100 пострадали. Среди пострадавших — трое россиян. Барнаульцы также оказались рядом с эпицентром взрыва в Стамбуле.

Она оставила бомбу под скамейкой на одной из главных туристических улиц Стамбула и быстрым шагом покинула место преступления, указывает bfm.ru. Ее задержали на следующий день.

Цифра

Всего по делу о теракте проходили 36 человек.

Ранее сообщалось, что Турция не приняла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле.

Также мощный взрыв прогремел в Херсоне. Кроме того, четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме.

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