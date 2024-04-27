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Горячей фотосессией Константин Гецати вызвал приступ ревности у королевы красоты

Сегодня, 27 апреля, на ТНТ выйдет шестой выпуск шоу "Невеста. Экстра-любовь", который будет очень жарким. И дело не только в погоде в Марокко, где находятся девушки и Константин. Свидание с одной из девушек привело в бешенство участницу Александру Волкову. Она устроила настоящую сцену ревности.

Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В этот раз Константин устроил девушкам сюрприз: отправил участниц проекта на целый день в спа, где они смогли отдохнуть и расслабиться. Но удалось это не всем: четыре девушки не получили приглашение от главного героя и остались на вилле.

Для них Константин приготовил особые мероприятия: с каждой из оставшихся девушек он провёл совместную фотосессию. Некоторые моменты были слишком горячие. Так, от напора Константина даже засмущалась Ольга Меганская. А Анне Голубых он устроил спиритический сеанс, который довёл до слёз и самого аланского провидца.

Телешоу &quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Вернувшиеся из спа девушки были шокированы фотографиями, развешанными по всему дому. Александра Волкова не смогла сдержать эмоций. Она сильно приревновала Константина к Анне Голубых, чья фотосессия показалась ей слишком откровенной. На церемонии эмоции фурия не утихли. В итоге она устроила сцену ревности и её соперница оказалась в бассейне прямо в вечернем образе.

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